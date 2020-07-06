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В Житомирской области застрелился 13-летний мальчик

В Житомирской области застрелился 13-летний мальчик

Киев  •  УНН

 • 17584 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Житомирской области 13-летний мальчик покончил жизнь самоубийством, застрелившись из охотничьей винтовки отца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.

"5 июля утром в полузаброшенном здании в одном из сел (Новоград-Волынского - ред.) района родные нашли 13-летнего парня с огнестрельным ранением головы. Все обстоятельства на месте происшествия указывают, что подросток совершил самоубийство, воспользовавшись оружием отца. Продолжается расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение об обнаружении тела поступило около 9 утра. На месте происшествия выяснилось, что в семье жителей Новоград-Волынского района 4 июля, около 19:00, средний сын ушел из дома и не вернулся. Родители разыскивали его с ночи вместе с односельчанами, а утром, после 8:30, нашли в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны на окраине села Майстров, неподалеку райцентра.

"Предварительно установлено, что парень без ведома отца взял из сейфа его зарегистрированное охотничье ружье и совершил самоубийство", - добавляется в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство и назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти ребенка.

Полицейские опрашивают семью, друзей и односельчан погибшего, проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Также проверяется информация о принадлежности парня к суицидальным группам в социальных сетях.

Напомним, в Новомосковске Днепропетровской области 42-летний мужчина во время конфликта застрелил своего 24-летнего оппонента.

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