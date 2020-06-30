У Новомосковську посеред вулиці застрелили чоловіка: відкрито два провадження

Подія сталася 28 червня близько 16:30 у Новомосковську. Як встановили правоохоронці, на вулиці біля магазину між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник вистрелив у свого опонента. Від отриманих травм 24-річний житель Новомосковська помер у лікарні.

За фактом стрілянини у Новомосковську поліція відкрила два кримінальні провадження. Під час розшукових заходів поліцейські встановили особу стрілка та затримали його. Знаряддя злочину — стартовий пістолет “Stalker”, кустарно перероблений для відстрілу патронів травматичної дії, вилучили та направили на експертизу.

“42-річному чоловіку, який смертельно поранив місцевого жителя, вручено повідомлення про підозру за ч. 4 ст.296 (хуліганство із застосуванням зброї) та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого)”, — сказано у повідомленні.

Досудове слідство за цим фактом триває.

Нагадаємо, на Харківщині чоловіку, якого затримали через стрілянину у відпочивальників з дітьми, де померла одна людина, повідомили про підозру.