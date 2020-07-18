Полиция назвала причину смерти найденного завернутым в ковер мертвого харьковчанина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Полицейские Харькова установили личность мужчины, тело которого нашли завернутым в ковер. Следователи установили, что смерть не уголовная. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность погибшего. Им оказался 40-летний местный житель. Как выяснилось, 12 июля около 18:00 он пришел в гости к своему 46-летнему знакомому", - сообщили в полиции.
Через несколько часов хозяин квартиры оставил квартиру, а когда вернулся, обнаружил своего знакомого без признаков жизни.
"Испугавшись, 46-летний мужчина завернул тело в ковер и вынес его к гаражам", - добавили в полиции.
Во время судебно-медицинской экспертизы установлено, что "смерть гражданина наступила от острого расстройства кровообращения".
Следователями Немышлянского отдела полиции изменено дополнительную отметку в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с "очевидного убийства" на "естественную смерть".
Напомним, в Харькове возле гаражей нашли завернутый в ковер труп.