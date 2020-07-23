У столиці викрили групу торговців амфетаміном
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У столиці викрили організовану групу наркодилерів, які займалися збутом амфетаміну на території міста. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.
"Проведено близько 10 оперативних закупок, за результатами яких встановлено причетність до нелегального бізнесу чотирьох осіб. Організував незаконний бізнес 39-річний киянин разом зі своєю дружиною. Їхніми спільниками були наркозалежні особи", – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, амфетамін вони виготовляли та фасували в облаштованій нарколабораторії.
"У ході обшуків за місцем проживання учасників групи, а також у приміщеннях та транспортних засобах, що перебували у їхньому користуванні, вилучено пакети із психотропною речовиною загальною вагою близько 250 гр, маріхуану, електронні ваги, пакувальний матеріал, обладнання, яке використовувалась для виготовлення амфетаміну, інші речові докази", – повідомили в прокуратурі.
В відомстві додали, що учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України, трьох з них затримано. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, на Донеччині викрили групу правоохоронців, які підозрюються у збуті наркотиків та зброї, а також викраденні людей.