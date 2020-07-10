Групу правоохоронців викрили на збуті наркотиків та викраденні людей

"…викрито командира взводу роти тактико-оперативного реагування, двох його підлеглих та поліцейського Управління патрульної поліції в Донецькій області на збуті наркотичних засобів, викраденні осіб, перевищенні влади та вимаганні", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, у квітні-липні 2020 року правоохоронці, за попередньою змовою, займалися збутом наркотичних засобів, бойових припасів, перевищували владу, застосовуючи насильство до осіб, які займалися виготовленням та збутом наркотичних засобів, а також позбавляли їх волі. Також вони незаконно проникали до об’єктів приватної власності, вилучали наркотичні засоби з метою подальшого їх збуту та вимагали від осіб гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності.

У ході обшуків у службових кабінетах, за місцями мешкання фігурантів та у транспортних засобах виявлено та вилучено грошові кошти, боєприпаси, гранату Ф1, наркотичні засоби, проінформували в Офісі Генпрокурора.

Як вказано, чотирьох правоохоронців викрили та затримали у порядку ст. 208 КПК України під час документування факту нападу на цивільну особу із застосуванням спеціальних засобів, психічного та фізичного насильства, заволодіння психотропною речовиною – амфетаміном.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у порушенні недоторканності житла, вимаганні, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу та вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, на Одещині затримали військовослужбовця. За даними слідства, він викрадав, а згодом збував боєприпаси та вибухові речовини.