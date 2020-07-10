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Группу правоохранителей уличили в сбыте наркотиков и похищении людей

Группу правоохранителей уличили в сбыте наркотиков и похищении людей

Киев  •  УНН

 • 11493 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. В Донецкой области разоблачили четырех правоохранителей, которые подозреваются в сбыте наркотиков и оружия, а также похищении людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"...разоблачены командир взвода роты тактико-оперативного реагирования, два его подчиненных и полицейский управления патрульной полиции в Донецкой области в сбыте наркотических средств, похищении лиц, превышении власти и вымогательстве", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле-июле 2020 года правоохранители, по предварительному сговору, занимались сбытом наркотических средств, боевых припасов, превышали власть, применяя насилие к лицам, которые занимались изготовлением и сбытом наркотических средств, а также лишали их свободы. Также они незаконно проникали в объекты частной собственности, изымали наркотические средства с целью дальнейшего их сбыта и требовали от лиц деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

В ходе обысков в служебных кабинетах, по местам проживания фигурантов и в транспортных средствах обнаружены и изъяты денежные средства, боеприпасы, граната Ф1, наркотические средства, проинформировали в Офисе Генпрокурора.

Как указано, четырех стражей порядка разоблачили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при документировании факта нападения на гражданское лицо с применением специальных средств, психического и физического насилия, завладения психотропным веществом - амфетамином.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Кроме того, решается вопрос о сообщении лицам о подозрении в нарушении неприкосновенности жилища, вымогательстве, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Напомним, в Одесской области задержали военнослужащего. По данным следствия, он похищал, а затем сбывал боеприпасы и взрывчатые вещества.

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