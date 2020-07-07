На Одещині затримали військового за збут боєприпасів та вибухівки

"…задокументовано факт збуту військовослужбовцем арсеналу боєприпасів, вибухових речовин та іншого військового майна (ч. 1 ст. 263 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, за 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетів, 12 касок, 12 гранат РГД-5, 2 димові шашки та 4 кг 900 гр тротилу, які попередньо було викрадено та вивезено з військової частини, військовослужбовець планував отримати 110 тис. грн. Після одержання частини грошових коштів у сумі 28,5 тис. грн, військовослужбовця затримано правоохоронцями.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого та в транспортному засобі виявлено і вилучено 12 бронежилетів і касок, 3 гранати Ф-1. Інші вибухові речовини знайдено у завчасно облаштованому місці - "схроні".

Крім того, 2 липня 2020 року, правоохоронці задокументували факт збуту цим же військовослужбовцем 2 гранат Ф-1 та РГД-5, бронежилету та каски за 5 тис грн.

Наразі досліджуються обставини вчинення злочину та умови, за яких затриманий викрав та вивіз з військової частини військове майно. Йому готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили у Запоріжжі ексспівробітника розформованого у 2014 році спецпідрозділу міліції “Беркут” на незаконному виготовленні та збуті вогнепальної зброї.