В Одесской области задержали военного за сбыт боеприпасов и взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Одесской области задержали военнослужащего, который предварительно похищал, а затем сбывал боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"... задокументирован факт сбыта военнослужащим арсенала боеприпасов, взрывчатых веществ и другого военного имущества (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, за 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетов, 12 касок, 12 гранат РГД-5, 2 дымовые шашки и 4 кг 900 гр тротила, которые предварительно были похищены и вывезены из воинской части, военнослужащий планировал получить 110 тыс. грн. После получения части денежных средств в сумме 28,5 тыс. грн, военнослужащий задержан правоохранителями.
Во время обыска по месту жительства задержанного и в транспортном средстве обнаружены и изъяты 12 бронежилетов и касок, 3 гранаты Ф-1. Другие взрывчатые вещества найдено в заранее оборудованном месте - "тайнике".
Кроме того, 2 июля 2020 года, правоохранители задокументировали факт сбыта этим же военнослужащим 2 гранат Ф-1 и РГД-5, бронежилета и каски за 5 тыс. грн.
Сейчас исследуются обстоятельства совершения преступления и условия, при которых задержанный похитил и вывез из воинской части военное имущество. Ему готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье экс-сотрудника расформированного в 2014 году спецподразделения милиции "Беркут" в незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия.