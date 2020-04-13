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У Запоріжжі затримали колишнього співробітника "Беркута", який збував зброю злочинцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили у Запоріжжі ексспівробітника розформованого у 2014 році спецпідрозділу міліції “Беркут” на незаконному виготовленні та збуті вогнепальної зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“За попередньою версією слідства, колишній спецпризначенець, який наразі очолює підрозділ безпеки в одній із комерційних столичних структур, одночасно з легальною роботою займався протиправною діяльністю. Зокрема, маючи спеціальні знання з ремонту вогнепальної зброї, чоловік переробляв для продажу травматичні та стартові пістолети на бойові”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що клієнтів він підшукував через спеціалізовані інтернет-платформи та реалізовував через особисті зв’язки в кримінальних колах у Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Правоохоронці затримали зловмисника у Запоріжжі під час чергової спроби продажу за 50 тисяч гривень 10 стартових пістолетів, переведених у бойовий стан, та понад 200 патронів до них. Під час обшуку в його автомобілі було вилучено ще один “модернізований” пістолет із набоями.

Раніше оперативники спецслужби задокументували кілька фактів реалізації зловмисником зброї. Наразі всі вилучені засоби ураження направлено для проведення відповідних експертиз. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, у тому числі клієнтів затриманого, а також притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконного обігу зброї.

Нагадаємо, у Києві блокували канал збуту вогнепальної зброї та засобів ураження, яка була вивезена із зони ООС.

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