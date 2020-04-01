У Києві перекрили канал збуту вогнепальної зброї та засобів ураження із зони ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Києві блокували канал збуту вогнепальної зброї та засобів ураження, яка була вивезена із зони ООС. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
“У місті Києві проведено спецоперацію з ліквідації каналу збуту вогнепальної зброї та засобів ураження із зони АТО/ООС на території столичного регіону”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці провели дві оперативні закупки. Під час першої закупки правоохоронцями придбано пістолет “Макарова”, глушник до пістолету, магазин, споряджений набоями, та набої калібру 9мм.
Під час другої оперативної закупівлі правоохоронці придбали 2 постріли осколкові гранатометні ВОГ-25, 2 постріли осколкові гранатометні ВОГ-25 П, підствольний гранатомет ГП-25, автомат “Калашникова АК-47”, магазин до нього, споряджений набоями калібру 5,45×39 мм у кількості 30 шт., та ще 13 набоїв калібру 5,45 мм.
За даними прокуратури, спецоперація із затримання торгівця зброєю відбулася 31 березня 2020 року. Ним виявився 47-річний раніше судимий чоловік, який перебуває на іспитовому строці. Під час проведення обшуку автомобіля, на якому пересувався затриманий, правоохоронці вилучили 45 бойових патронів калібру 7,62мм, один патрон калібру 15,5 мм., предмет ВОГ- 17М та дві тротилових шашки.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила і попередила у Кіровоградській області незаконний збут вибухових засобів ураження, нелегально вивезених з району проведення операції Об’єднаних сил.