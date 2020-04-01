У Києві перекрили канал збуту вогнепальної зброї та засобів ураження із зони ООС

ukru
16:58 • 69647 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 142591 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 240979 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 243027 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 242286 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 228285 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 198110 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185714 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146010 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150154 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
67 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152565 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 158579 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 137984 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 262490 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 69092 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 240986 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 243033 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 242290 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 228288 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 198112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 69092 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 22355 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 137984 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152565 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112596 перегляди
Актуальне
У Києві перекрили канал збуту вогнепальної зброї та засобів ураження із зони ООС

У Києві перекрили канал збуту вогнепальної зброї та засобів ураження із зони ООС

Київ • УНН

 • 11591 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Києві блокували канал збуту вогнепальної зброї та засобів ураження, яка була вивезена із зони ООС. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

“У місті Києві проведено спецоперацію з ліквідації каналу збуту вогнепальної зброї та засобів ураження із зони АТО/ООС на території столичного регіону”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці провели дві оперативні закупки. Під час першої закупки правоохоронцями придбано пістолет “Макарова”, глушник до пістолету, магазин, споряджений набоями, та набої калібру 9мм.

Під час другої оперативної закупівлі правоохоронці придбали 2 постріли осколкові гранатометні ВОГ-25, 2 постріли осколкові гранатометні ВОГ-25 П, підствольний гранатомет ГП-25, автомат “Калашникова АК-47”, магазин до нього, споряджений набоями калібру 5,45×39 мм у кількості 30 шт., та ще 13 набоїв калібру 5,45 мм.

За даними прокуратури, спецоперація із затримання торгівця зброєю відбулася 31 березня 2020 року. Ним виявився 47-річний раніше судимий чоловік, який перебуває на іспитовому строці. Під час проведення обшуку автомобіля, на якому пересувався затриманий, правоохоронці вилучили 45 бойових патронів калібру 7,62мм, один патрон калібру 15,5 мм., предмет ВОГ- 17М та дві тротилових шашки.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила і попередила у Кіровоградській області незаконний збут вибухових засобів ураження, нелегально вивезених з району проведення операції Об’єднаних сил.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,532.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,979.48