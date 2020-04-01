В Киеве перекрыли канал сбыта огнестрельного оружия и средств поражения из зоны ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Киеве блокировали канал сбыта огнестрельного оружия и средств поражения, которые были вывезены из зоны ООС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“В Киеве проведена спецоперация по ликвидации канала сбыта огнестрельного оружия и средств поражения из зоны АТО/ООС на территории столичного региона”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе контроля за совершением преступления правоохранители провели две оперативные закупки. Во время первой закупки правоохранителями приобретено пистолет “Макарова”, глушитель к пистолету, магазин, снаряженный патронами, и патроны калибра 9мм.
Во время второй оперативной закупки правоохранители приобрели 2 выстрела осколочные гранатометные ВОГ-25, 2 выстрела осколочные гранатометные ВОГ-25 П, подствольный гранатомет ГП-25, автомат “Калашникова АК-47”, магазин к нему, снаряженный патронами калибра 5,45×39 мм в количестве 30 шт., и еще 13 патронов калибра 5,45 мм.
По данным прокуратуры, спецоперация по задержанию торговца оружием состоялась 31 марта 2020 года. Им оказался 47-летний ранее судимый мужчина, который находится на испытательном сроке. Во время проведения обыска автомобиля, на котором передвигался задержанный, правоохранители изъяли 45 боевых патронов калибра 7,62мм, один патрон калибра 15,5 мм., предмет ВОГ- 17М и две тротиловые шашки.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла в Кировоградской области незаконный сбыт взрывчатых средств поражения, нелегально вывезенных из района проведения операции Объединенных сил.