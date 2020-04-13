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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 47615 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Запорожье задержали бывшего сотрудника "Беркута", который сбывал оружие преступникам

В Запорожье задержали бывшего сотрудника "Беркута", который сбывал оружие преступникам

Киев  •  УНН

 • 10663 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье экс-сотрудника расформированного в 2014 году спецподразделения милиции “Беркут” на незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“По предварительной версии следствия, бывший спецназовец, который сейчас возглавляет подразделение безопасности в одной из коммерческих столичных структур, одновременно с легальной работой занимался противоправной деятельностью. В частности, имея специальные знания по ремонту огнестрельного оружия, человек переделывал для продажи травматические и стартовые пистолеты на боевые”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что клиентов он подыскивал через специализированные интернет-платформы и реализовывал через личные связи в криминальных кругах в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Правоохранители задержали злоумышленника в Запорожье во время очередной попытки продажи за 50 тысяч гривен 10 стартовых пистолетов, переведенных в боевое состояние, и более 200 патронов к ним. Во время обыска в его автомобиле был изъят еще один “модернизированный” пистолет с патронами.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов реализации злоумышленником оружия. Сейчас все изъятые средства поражения направлены для проведения соответствующих экспертиз. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, в том числе клиентов задержанного, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконному обороту оружия.

Напомним, в Киеве блокировали канал сбыта огнестрельного оружия и средств поражения, которые были вывезены из зоны ООС.

Украинские Национальные Новости

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