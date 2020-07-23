В столице разоблачили группу торговцев амфетамином
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В столице разоблачили организованную группу наркодилеров, которые занимались сбытом амфетамина на территории города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Проведено около 10 оперативных закупок, по результатам которых установлена причастность к нелегальному бизнесу четырех человек. Организовал незаконный бизнес 39-летний киевлянин вместе со своей женой. Их сообщниками были наркозависимые лица", - говорится в сообщении.
По данным следствия, амфетамин они изготавливали и фасовали в обустроенной нарколаборатории.
"В ходе обысков по месту жительства участников группы, а также в помещениях и транспортных средствах, находящихся в их пользовании, изъято пакеты с психотропным веществом общим весом около 250 гр, марихуану, электронные весы, упаковочный материал, оборудование, которое использовалось для изготовления амфетамина, другие вещественные доказательства", - сообщили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что участникам организованной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины, трое из них задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, в Донецкой области разоблачили группу правоохранителей, которые подозреваются в сбыте наркотиков и оружия, а также похищении людей.