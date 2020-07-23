Расследование смерти волонтера Кучапина: полиция нашла таблетки и записку

"Полицейские проводят следственные действия в рамках расследования смерти мужчины в Киеве. Об исчезновении 39-летнего мужчины 19 июля сообщила его жена. Женщина рассказала, что ее муж 16 июля уехал на машине в город Днепр и с тех пор на связь не выходил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, полицейские начали первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения пропавшего.

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"21 июля его тело в арендованной квартире в Днепровском районе столицы обнаружили полицейские, прибывшие на вызов. На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия: осмотрели помещения, тело мужчины, пообщались со свидетелями. Установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал", - указано в сообщении.

Сообщается, что после этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи.

"Судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего и внешних признаков насильственной смерти не обнаружил. При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после осмотра квартиры полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений. Владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не пропало.

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"Также благодаря проведенным мероприятиям правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Свидетель предоставил важные показания для следствия.

Дополнительно отмечаем по сообщениям в СМИ о запятнаном диване, который вынесли с места происшествия: по предварительным выводам экспертов, пятна на мебели появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, ведь мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток при температуре около 25 градусов по Цельсию. Перед тем, как позволить владельцу зайти в квартиру, эксперты отобрали необходимые биологические материалы для проведения экспертных исследований", - указано в сообщении.

Сообщается, что для установления окончательной причины смерти мужчины назначен ряд необходимых экспертиз.

Напомним, в Харьковской области будут судить следователя за сокрытие умышленного убийства.