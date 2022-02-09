Розширення програми "єПідтримка" та введення е-посвідчень ветерана: порядок денний Кабміну

Деталі

Уряд планує розширити програму "єПідтримка":

- наданням додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі введення бустерної дози вакцини;

- збільшенням строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев’яти місяців з дня нарахування коштів на рахунки;

- наданням можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю I та II группи на оплату вартості житлового-комунальних послуг та придбання ліків.

Окрім цього, уряд планує схвалити низку проектів та постанов, зокрема:

- про освіту дорослих;

- про призначення державної стипендії імені Левка Лук’яненка;

- про призначення стипендій президента України для видатних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів;

- про призначення стипендій президента України для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів;

- деякі питання здійснення товариствами оборонно-промислового комплексу експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

- про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо державної підтримки сільгосптоваровиробників;

- деякі питання забезпечення функціонування ефективної системи закупівель лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів до них та державної компенсації шкоди;

- про внесення зміни до пункту 4 положення про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

- про внесення зміни до порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я;

- питання забезпечення реалізації закону України “Про електронні комунікаціїˮ;

- про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу “Учитель рокуˮ;

- про утворення міжрегіонального територіального органу та ліквідацію територіальних органів Державної міграційної служби;

- про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми “Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміямиˮ;

- про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо електронної системи охорони здоров’я.

Також уряд пропонує розглянути низку розпоряджень, зокрема:

- про затвердження інвестиційного плану публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Ліки України” на 2021 — 2025 роки;

- про затвердження консолідованого фінансового плану публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Ліки України” на 2022 рік;

- про затвердження плану заходів до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у 2022 році;

- про підписання протоколу між Кабінетом Міністрів України та урядом Грузії про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Грузії про співпрацю у галузі урядового зв’язку від 28 жовтня 1997 року.

Нагадаємо

Раніше прем'єр міністр України Денис Шмигаль заявив, що людям з інвалідністю дозволять купувати ліки за "ковідну" тисячу.



