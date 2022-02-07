Людям з інвалідністю дозволять купувати ліки за "ковідну" тисячу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення програми з виплати 1 тисячі гривень для вакцинованих від COVID-19, що дозволить, купувати за ці кошти ліки особам з інвалідністю I та ІІ груп. Про це пише УНН з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час наради у президента.
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“Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення ініційованої Президентом програми „єПідтримка“: окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп”, — йдеться у заяві.
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Також, Шмигаль зазначив, що найближчим часом з’явиться можливість витрачати ковідну тисячу на комунальні послуги.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України наприкінці січня розширив програму Президента “єПідтримка”. Люди від 60 років з 24 січня можуть витрачати кошти за вакцинацію проти COVID-19 на ліки.