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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 46117 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Людям з інвалідністю дозволять купувати ліки за "ковідну" тисячу

Людям з інвалідністю дозволять купувати ліки за "ковідну" тисячу

Київ • УНН

 • 11628 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення програми з виплати 1 тисячі гривень для вакцинованих від COVID-19, що дозволить, купувати за ці кошти ліки особам з інвалідністю I та ІІ груп. Про це пише УНН з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час наради у президента.

Цитата

“Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення ініційованої Президентом програми „єПідтримка“: окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп”, — йдеться у заяві.

Деталі

Також, Шмигаль зазначив, що найближчим часом з’явиться можливість витрачати ковідну тисячу на комунальні послуги.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України наприкінці січня розширив програму Президента “єПідтримка”. Люди від 60 років з 24 січня можуть витрачати кошти за вакцинацію проти COVID-19 на ліки.

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