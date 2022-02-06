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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 43135 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кіно, книги та залізничні квитки: українці вже витратили 2,5 мільярда "ковідної тисячі"

Кіно, книги та залізничні квитки: українці вже витратили 2,5 мільярда "ковідної тисячі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Із поданих 8,1 млн заявок на отримання 1 тисячі гривень в межах програми "єПідтримка" вакциновані українці вже витратили 2,5 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

"Загалом українці подали вже 8,1 млн заявок на отримання 1000 грн. 2,5 млрд грн витрачено. Найпопулярнішими напрямами залишаються книжки (885 млн грн), кіно (568 млн грн) і залізничні квитки (284 млн грн). На ліки українці віком від 60 років витратили вже 179 млн грн", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України наприкінці січня розширив програму Президента "єПідтримка". Люди від 60 років з 24 січня можуть витрачати кошти за вакцинацію проти COVID-19 на ліки.

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