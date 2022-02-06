Кіно, книги та залізничні квитки: українці вже витратили 2,5 мільярда "ковідної тисячі"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Із поданих 8,1 млн заявок на отримання 1 тисячі гривень в межах програми "єПідтримка" вакциновані українці вже витратили 2,5 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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"Загалом українці подали вже 8,1 млн заявок на отримання 1000 грн. 2,5 млрд грн витрачено. Найпопулярнішими напрямами залишаються книжки (885 млн грн), кіно (568 млн грн) і залізничні квитки (284 млн грн). На ліки українці віком від 60 років витратили вже 179 млн грн", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України наприкінці січня розширив програму Президента "єПідтримка". Люди від 60 років з 24 січня можуть витрачати кошти за вакцинацію проти COVID-19 на ліки.