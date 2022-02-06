Кино, книги и железнодорожные билеты: украинцы уже потратили 2,5 миллиарда "ковидной тысячи"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Из поданных 8,1 млн заявок на получение 1 тысячи гривен в рамках программы "эПоддержка" вакцинированные украинцы уже потратили 2,5 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает УНН.
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"В целом украинцы подали уже 8,1 млн заявок на получение 1000 грн. 2,5 млрд грн потрачено. Самыми популярными напра влениями остаются книги (885 млн грн), кино (568 млн грн) и железнодорожные билеты (284 млн грн). На лекарства украинцы в возрасте от 60 лет потратили уже 179 млн грн", - заявил Шмигаль.
Напомним
Кабинет министров Украины в конце января расширил программу Президента "эПоддержка". Люди от 60 лет с 24 января могут тратить средства за вакцинацию против COVID-19 на лекарства.