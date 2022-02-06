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15 марта, 19:03 • 103139 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Кино, книги и железнодорожные билеты: украинцы уже потратили 2,5 миллиарда "ковидной тысячи"

Киев • УНН

 • 20193 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Из поданных 8,1 млн заявок на получение 1 тысячи гривен в рамках программы "эПоддержка" вакцинированные украинцы уже потратили 2,5 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает УНН.

Цитата

"В целом украинцы подали уже 8,1 млн заявок на получение 1000 грн. 2,5 млрд грн потрачено. Самыми популярными напра влениями остаются книги (885 млн грн), кино (568 млн грн) и железнодорожные билеты (284 млн грн). На лекарства украинцы в возрасте от 60 лет потратили уже 179 млн грн", - заявил Шмигаль.

Напомним

Кабинет министров Украины в конце января расширил программу Президента "эПоддержка". Люди от 60 лет с 24 января могут тратить средства за вакцинацию против COVID-19 на лекарства.

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