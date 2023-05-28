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Розпочато провадження за фактом ворожого обстрілу Харківщини

Розпочато провадження за фактом ворожого обстрілу Харківщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Розпочато кримінальне провадження за фактом ворожого обстрілу Куп'янського району Харківщини, внаслідок якого загинула мирна мешканка. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 травня 2022 року близько 14:20 зс рф обстріляли с. Шипувате Куп'янського району. За попередньою інформацією, обстріл вівся з РСЗВ.

Внаслідок ворожого удару загинула 61-річна жінка. Також отримав осколкові поранення чоловік, наразі його ушпиталено. Крім того, пошкоджено житлові будинки мирних мешканців.

"Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази чергового воєнного злочину держави-агресорки", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо

Російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Глухів Сумської області. Офіс генерального прокурора України повідомив, що розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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