Розпочато провадження за фактом ворожого обстрілу Харківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Розпочато кримінальне провадження за фактом ворожого обстрілу Куп'янського району Харківщини, внаслідок якого загинула мирна мешканка. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
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Повідомляється, що за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 27 травня 2022 року близько 14:20 зс рф обстріляли с. Шипувате Куп'янського району. За попередньою інформацією, обстріл вівся з РСЗВ.
Внаслідок ворожого удару загинула 61-річна жінка. Також отримав осколкові поранення чоловік, наразі його ушпиталено. Крім того, пошкоджено житлові будинки мирних мешканців.
"Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази чергового воєнного злочину держави-агресорки", - наголосили в Офісі Генпрокурора.
Нагадаємо
Російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Глухів Сумської області. Офіс генерального прокурора України повідомив, що розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.