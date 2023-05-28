Начато производство по факту вражеского обстрела Харьковщины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Начато уголовное производство по факту вражеского обстрела Купянского района Харьковщины, в результате которого погибла мирная жительница. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Сообщается, что под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 27 мая 2022 года около 14:20 вс рф обстреляли с. Шиповатое Купянского района. По предварительной информации, обстрел велся из РСЗО.
В результате вражеского удара погибла 61-летняя женщина. Также получил осколочные ранения мужчина, сейчас он госпитализирован. Кроме того, повреждены жилые дома мирных жителей.
"Прокуроры совместно со следователями полиции собрали вещественные доказательства очередного военного преступления государства-агрессора", - отметили в Офисе Генпрокурора.
Напомним
Российские оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Глухов Сумской области. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.