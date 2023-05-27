Окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Глухів на Сумщині: розпочато досудове розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Глухів Сумської області. Офіс генерального прокурора України повідомив, що розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, передає УНН.
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За даними слідства, уночі, 27 травня, вночі окупанти з території російської федерації зі ствольної артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру міста Глухів. Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено дах багатоповерхівки, у трьох приватних будинках повилітали вікна, уламками посічені паркани та стіни.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.
Нагадаємо
Протягом ночі та зранку 27 травня ворог здійснив 9 обстрілів Сумської області. Загалом було зафіксовано 34 вибухи.