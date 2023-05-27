Окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Глухів на Сумщині: розпочато досудове розслідування

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За даними слідства, уночі, 27 травня, вночі окупанти з території російської федерації зі ствольної артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру міста Глухів. Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено дах багатоповерхівки, у трьох приватних будинках повилітали вікна, уламками посічені паркани та стіни.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Нагадаємо

Протягом ночі та зранку 27 травня ворог здійснив 9 обстрілів Сумської області. Загалом було зафіксовано 34 вибухи.