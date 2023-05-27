росіяни здійснили 9 обстрілів Сумщини, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Протягом ночі та зранку ворог здійснив 9 обстрілів Сумської області. Загалом було зафіксовано 34 вибухи. Внаслідок обстрілів є руйнування. Про це повідомляє Сумська ОВА на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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Вночі та зранку ворог здійснив 9 обстрілів Сумської області. Загалом було зафіксовано 34 вибухи.
Обстрілів зазнали Новослобідська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська громади.
У Новослобідській громаді росіяни били з артилерії здійснено 5 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 домогосподарства.
У Великописарівській громаді було здійснено артилерійський обстріл, загалом 5 вибухів. У Глухівській громаді ворог здійснив 8 вибухів з артилерії. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні житлові будинки.
У Шалигинській громаді зафіксовано 5 вибухів з міномета. Також у Миропільській громаді росіяни скинули 4 міни на територію громади.
З території рф був здійснений артилерійський обстріл Білопільської громади, зафіксовано 4 приходи.
У Краснопільській громаді був артобстріл, зафіксовано 3 вибухи. Внаслідок було пошкоджено лінію електропередач.
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