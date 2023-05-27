Ворог завдав 106 ударів по Запорізькій області, є загибла
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Ворог завдав 106 ударів по Запорізькій області, внаслідок атаки одна людина загибла. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Мішенями терористів стали 16 мирних міст і сіл: у Гуляйполі поранення отримали дві жінки, а в Новоданилівці рашисти вбили 73-річну жительку на власному подвір'ї.
Ворог завдав 108 ударів: 96 артобстрілів по Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Степногірську, Кам'янському та інших селах, 6 ударів з РСЗВ по Гуляйпільському, Білогір'ю, Темирівці, атаки БПЛА по Степовому, Ольгівському, Малинівці, Червоному, ракетні удари по селах Різдвянка та Любицьке.
Наразі зафіксовано 15 нових руйнувань цивільних об'єктів", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі сили ППО в Миколаївській області знищили два ворожих "шахеди".