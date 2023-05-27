Враг нанес 106 ударов по Запорожской области, есть погибшая
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Враг нанес 106 ударов по Запорожской области, в результате атаки один человек погиб. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"Мишенями террористов стали 16 мирных городов и сел: в Гуляйполе ранения получили две женщины, а в Новоданиловке рашисты убили 73-летнюю жительницу на собственном дворе.
Враг нанес 108 ударов: 96 артобстрелов по Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке, Степногорску, Каменскому и другим селам, 6 ударов из РСЗО по Гуляйпольскому, Белогорью, Темировке, атаки БПЛА по Степному, Ольговскому, Малиновке, Красному, ракетные удары по селам Рождественка и Любицкое.
На данный момент зафиксировано 15 новых разрушений гражданских объектов", - говорится в сообщении.
Дополнение
Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью силы ПВО в Николаевской области уничтожили два вражеских "шахеда".