Враг нанес 106 ударов по Запорожской области, есть погибшая

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"Мишенями террористов стали 16 мирных городов и сел: в Гуляйполе ранения получили две женщины, а в Новоданиловке рашисты убили 73-летнюю жительницу на собственном дворе.

Враг нанес 108 ударов: 96 артобстрелов по Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке, Степногорску, Каменскому и другим селам, 6 ударов из РСЗО по Гуляйпольскому, Белогорью, Темировке, атаки БПЛА по Степному, Ольговскому, Малиновке, Красному, ракетные удары по селам Рождественка и Любицкое.

На данный момент зафиксировано 15 новых разрушений гражданских объектов", - говорится в сообщении.

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Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью силы ПВО в Николаевской области уничтожили два вражеских "шахеда".