Сили ППО на Миколаївщині знищили два ворожих "шахеди"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня УНН. Вночі сили ППО в Миколаївській області знищили два ворожих "шахеди". Про це повідомив Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Зазначається, що вночі, 26 травня, о 22:53 і 23:06 силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих ударних БПЛА "Shahed-131/136".
Крім того, вчора о 12:52 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також, вчора о 15:02, під ворожими обстрілами була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
Повідомляється, що у м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Ворог випустив 193 снаряди по Херсонській області, внаслідок ударів одна людина загинула.