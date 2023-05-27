Силы ПВО на Николаевщине уничтожили два вражеских "шахеда"

Детали

Отмечается, что ночью, 26 мая, в 22:53 и 23:06 силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены два вражеских ударных БПЛА "Shahed-131/136".

Кроме того, вчера в 12:52 враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также, вчера в 15:02, под вражескими обстрелами была акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

Сообщается, что в г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Враг выпустил 193 снаряда по Херсонской области, в результате ударов один человек погиб.