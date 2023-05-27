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Херсонщина: ворог випустив 193 снаряди по області, одна людина загинула

Київ • УНН

 • 398112 перегляди

КИЇВ. 27 травня УНН. Ворог випустив 193 снаряди по Херсонській області, внаслідок ударів одна людина загинула. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив – 45 обстрілів, випустивши 193 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (5 снарядів)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію елеватора в Бериславському районі.

Через російську агресію одна людина загинула.

Нагадаємо

На місці ракетного удару по Дніпру розібрано вже 90% завалів, внаслідок ворожої атаки постраждали 32 людини, дві загинули.

Українські Національні Новини

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