Херсонщина: ворог випустив 193 снаряди по області, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня УНН. Ворог випустив 193 снаряди по Херсонській області, внаслідок ударів одна людина загинула. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 45 обстрілів, випустивши 193 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (5 снарядів)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію елеватора в Бериславському районі.
Через російську агресію одна людина загинула.
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На місці ракетного удару по Дніпру розібрано вже 90% завалів, внаслідок ворожої атаки постраждали 32 людини, дві загинули.