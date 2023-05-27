Херсонщина: враг выпустил 193 снаряда по области, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая УНН. Враг выпустил 193 снаряда по Херсонской области, в результате ударов один человек погиб. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 45 обстрелов, выпустив 193 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 2 раза (5 снарядов)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию элеватора в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии один человек погиб.
Напомним
На месте ракетного удара по Днепру разобрано уже 90% завалов, в результате вражеской атаки пострадали 32 человека, два погибли.