Херсонщина: враг выпустил 193 снаряда по области, один человек погиб

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"За прошедшие сутки противник совершил – 45 обстрелов, выпустив 193 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 2 раза (5 снарядов)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию элеватора в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии один человек погиб.

Напомним

На месте ракетного удара по Днепру разобрано уже 90% завалов, в результате вражеской атаки пострадали 32 человека, два погибли.