россияне совершили 9 обстрелов Сумщины, есть разрушения

Детали

Ночью и утром враг совершил 9 обстрелов Сумской области. Всего было зафиксировано 34 взрыва.

Обстрелам подверглись Новослободская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская громады.

В Новослободской общине россияне били из артиллерии, совершено 5 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены 3 домохозяйства.

В Великописаревской громаде был осуществлен артиллерийский обстрел, всего 5 взрывов. В Глуховской громаде враг совершил 8 взрывов из артиллерии. В результате одного из обстрелов повреждены 3 частных жилых дома.

В Шалигинской громаде зафиксировано 5 взрывов из миномета. Также в Миропольской громаде россияне сбросили 4 мины на территорию громады.

С территории рф был осуществлен артиллерийский обстрел Белопольской громады, зафиксировано 4 прихода.

В Краснопольской общине был артобстрел, зафиксировано 3 взрыва. В результате была повреждена линия электропередач.

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