Оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Глухов Сумской области: начато досудебное расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Российские оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Глухов Сумской области. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, передает УНН.
Детали
По данным следствия, ночью, 27 мая, ночью оккупанты с территории российской федерации из ствольной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру города Глухов. Сообщается, что в результате обстрела повреждена крыша многоэтажки, в трех частных домах повылетали окна, обломками посечены заборы и стены.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области.
Напомним
В течение ночи и утром 27 мая враг совершил 9 обстрелов Сумской области. Всего было зафиксировано 34 взрыва.