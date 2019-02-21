Розмір субсидії у січні зменшився на 21%

"Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 21,3% і становив 915,9 грн", - йдеться у повідомленні.

У січні домогосподарствам призначено субсидій на 336,6 млн грн, у відповідному періоді 2018 року – 204,7 млн грн.

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За субсидіями на оплату комуналки у січні звернулися 279,4 тис. домогосподарств, що на 55,5% більше, ніж у січні 2018 року.

Призначили у січні субсидії 367,5 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 року кількість таких домогосподарств збільшилась у 2,1 раза.

Тож, у січні субсидії на оплату комуналки отримували 3,649 млн домогосподарств.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АРК, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.