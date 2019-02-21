Размер субсидии в январе уменьшился на 21%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В январе украинцы получали на 21,3% меньше субсидии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Госстатистики, передает УНН.
"Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 21,3% и составил 915,9 грн", - говорится в сообщении.
В январе домохозяйствам назначено субсидий на 336,6 млн грн, в соответствующем периоде 2018-го - 204,7 млн грн.
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За субсидиями на оплату коммуналки в январе обратились 279,4 тыс. домохозяйств, что на 55,5% больше, чем в январе 2018 года.
Назначили в январе субсидии 367,5 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018-го количество таких домохозяйств увеличилось в 2,1 раза.
Так, в январе субсидии на оплату коммуналки получали 3,649 млн домохозяйств.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории АРК, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.