09:19 • 8980 перегляди
Розкрито таємницю смерті Кетрін О’Хари: що насправді призвело до кончини мами Кевіна із "Сам удома"

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Акторка Кетрін О'Хара померла у віці 71 року наприкінці січня. Причиною смерті стала легенева емболія, спричинена раком прямої кишки.

Розкрито таємницю смерті Кетрін О’Хари: що насправді призвело до кончини мами Кевіна із "Сам удома"

Знаменита американська акторка Кетрін О’Хара, відома своїми ролями у фільмах "Сам удома", "Бітлджус" та серіалі "Шіттс Крік", померла наприкінці січня у віці 71 року. Як свідчить свідоцтво про смерть, оприлюднене Департаментом громадського здоров’я Лос-Анджелеса, безпосередньою причиною її  відходу з життя стала легенева емболія, а основним захворюванням зазначено рак прямої кишки, повідомляє УНН із посиланням на TMZ.

Деталі

Документ також підтверджує, що тіло акторки було кремовано, а прах передано її чоловікові Роберту "Бо" Велчу. Раніше повідомлялося, що О’Хара перебувала у важкому стані та була госпіталізована через проблеми з диханням.

Світову популярність Кетрін О’Хара здобула завдяки культовим ролям. Глядачі пам’ятають її як матір героя Маколея Калкіна у перших двох частинах "Сам удома", а також за участь у "Бітлджусі" та серіалі "Шіттс Крік".

До речі, після повідомлення про смерть акторки Маколей Калкін опублікував емоційне звернення на честь своєї колеги та серіальної мами, висловивши співчуття та пам’ять про спільну роботу.

Нагадаємо

Лауреатка премії "Еммі" Кетрін О'Хара, відома за ролями у фільмах "Сам удома" та "Шиттс-Крік", померла у віці 71 року.

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультураНовини Світу
Карцинома
Фільм
Серіали
Лос-Анджелес