Раскрыта тайна смерти Кэтрин О'Хары: что на самом деле привело к кончине мамы Кевина из "Один дома"

09:19 • 8898 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 21096 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 30807 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 28300 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 26258 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 22171 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19679 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 20182 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30524 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 49136 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Самый кассовый фильм студии A24: "Марти Суприм" Тимоти Шаламе возглавил мировые сборы10 февраля, 02:57 • 6246 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением10 февраля, 04:59 • 18221 просмотра
Администрация Трампа отменяет ключевую политику ограничения выбросов в рамках масштабного пересмотра экологических норм10 февраля, 05:20 • 5614 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемыPhoto10 февраля, 06:01 • 12219 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo08:49 • 11865 просмотра
публикации
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 150 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 29822 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 37962 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 76002 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 97486 просмотра
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 14761 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 16535 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 16805 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 43114 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 45206 просмотра
Раскрыта тайна смерти Кэтрин О'Хары: что на самом деле привело к кончине мамы Кевина из "Один дома"

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Актриса Кэтрин О'Хара умерла в возрасте 71 года в конце января. Причиной смерти стала легочная эмболия, вызванная раком прямой кишки.

Раскрыта тайна смерти Кэтрин О'Хары: что на самом деле привело к кончине мамы Кевина из "Один дома"

Знаменитая американская актриса Кэтрин О’Хара, известная своими ролями в фильмах "Один дома", "Битлджус" и сериале "Шиттс Крик", скончалась в конце января в возрасте 71 года. Как свидетельствует свидетельство о смерти, обнародованное Департаментом общественного здравоохранения Лос-Анджелеса, непосредственной причиной ее  ухода из жизни стала легочная эмболия, а основным заболеванием указан рак прямой кишки, сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

Документ также подтверждает, что тело актрисы было кремировано, а прах передан ее мужу Роберту "Бо" Велчу. Ранее сообщалось, что О’Хара находилась в тяжелом состоянии и была госпитализирована из-за проблем с дыханием.

Мировую популярность Кэтрин О’Хара получила благодаря культовым ролям. Зрители помнят ее как мать героя Маколея Калкина в первых двух частях "Один дома", а также за участие в "Битлджусе" и сериале "Шиттс Крик".

Кстати, после сообщения о смерти актрисы Маколей Калкин опубликовал эмоциональное обращение в честь своей коллеги и сериальной мамы, выразив соболезнования и память о совместной работе.

Напомним

Лауреатка премии "Эмми" Кэтрин О'Хара, известная по ролям в фильмах "Один дома" и "Шиттс-Крик", скончалась в возрасте 71 года.

Станислав Кармазин

ОбществоКультураНовости Мира
Карцинома
Фильм
Сериал
Лос-Анджелес