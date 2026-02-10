Раскрыта тайна смерти Кэтрин О'Хары: что на самом деле привело к кончине мамы Кевина из "Один дома"

Знаменитая американская актриса Кэтрин О’Хара, известная своими ролями в фильмах "Один дома", "Битлджус" и сериале "Шиттс Крик", скончалась в конце января в возрасте 71 года. Как свидетельствует свидетельство о смерти, обнародованное Департаментом общественного здравоохранения Лос-Анджелеса, непосредственной причиной ее ухода из жизни стала легочная эмболия, а основным заболеванием указан рак прямой кишки, сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

Документ также подтверждает, что тело актрисы было кремировано, а прах передан ее мужу Роберту "Бо" Велчу. Ранее сообщалось, что О’Хара находилась в тяжелом состоянии и была госпитализирована из-за проблем с дыханием.

Мировую популярность Кэтрин О’Хара получила благодаря культовым ролям. Зрители помнят ее как мать героя Маколея Калкина в первых двух частях "Один дома", а также за участие в "Битлджусе" и сериале "Шиттс Крик".

Кстати, после сообщения о смерти актрисы Маколей Калкин опубликовал эмоциональное обращение в честь своей коллеги и сериальной мамы, выразив соболезнования и память о совместной работе.

Напомним

