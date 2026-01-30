Люблю тебе, до побачення: Маколей Калкін відреагував на смерть акторки Кетрін О'Хара
Київ • УНН
Актор Маколей Калкін опублікував емоційний пост після звістки про смерть акторки Кетрін О'Хара, яка зіграла роль його мами у фільмі "Сам удома".
Актор Маколей Калкін відреагував на смерть акторки Кетрін О’Хари, яка зіграла роль його мами у фільмах "Один вдома", опублікувавши емоційне звернення, передає УНН з посиланням на Instagram Калкіна.
Мамо. Я думав, у нас є час. Я хотів більше. Я хотів сидіти в кріслі поруч з тобою. Я чув тебе. Але мені було так багато що сказати. Я люблю тебе. До побачення
Зазначимо, що Калкін заявляв, що коли щоразу бачив Кетрін О'Хара, то називав її мамою.
Вона розкриває обійми - і каже: "Синку"
Нагадаємо
Кетрін О'Хара, акторка, лауреатка премії "Еммі", відома своїми комедійними ролями протягом десятиліть — від матері Кевіна у фільмі "Сам удома" до культової Мойри Роуз у фільмі "Шиттc-Крік" — померла у п'ятницю у віці 71 року.