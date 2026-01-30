$42.850.08
Україна та росія наблизилися "дуже близько до угоди" - Трамп
18:30 • 4814 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21 • 7272 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
17:20 • 7272 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18 • 11382 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 15027 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 17418 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 19433 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 20756 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 24827 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Люблю тебе, до побачення: Маколей Калкін відреагував на смерть акторки Кетрін О'Хара

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Актор Маколей Калкін опублікував емоційний пост після звістки про смерть акторки Кетрін О'Хара, яка зіграла роль його мами у фільмі "Сам удома".

Люблю тебе, до побачення: Маколей Калкін відреагував на смерть акторки Кетрін О'Хара

Актор Маколей Калкін відреагував на смерть акторки Кетрін О’Хари, яка зіграла роль його мами у фільмах "Один вдома", опублікувавши емоційне звернення, передає УНН з посиланням на Instagram Калкіна. 

Мамо. Я думав, у нас є час. Я хотів більше. Я хотів сидіти в кріслі поруч з тобою. Я чув тебе. Але мені було так багато що сказати. Я люблю тебе. До побачення 

- написав Калкін. 

Зазначимо, що Калкін заявляв, що коли щоразу бачив Кетрін О'Хара, то називав її мамою. 

Вона розкриває обійми - і каже: "Синку" 

- заявляв раніше Калкін. 

Нагадаємо 

Кетрін О'Хара, акторка, лауреатка премії "Еммі", відома своїми комедійними ролями протягом десятиліть — від матері Кевіна у фільмі "Сам удома" до культової Мойри Роуз у фільмі "Шиттc-Крік" — померла у п'ятницю у віці 71 року. 

Павло Башинський

КультураНовини Світу
Фільм
Серіали