18:51 • 2582 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
18:30 • 5078 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
18:21 • 7626 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
17:20 • 7482 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
15:18 • 11457 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
30 января, 13:54 • 15067 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
30 января, 12:21 • 17447 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 19447 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
30 января, 10:25 • 20763 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 24841 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
18:21 • 7628 просмотра
Люблю тебя, до свидания: Маколей Калкин отреагировал на смерть актрисы Кэтрин О'Хара

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Актер Маколей Калкин опубликовал эмоциональный пост после известия о смерти актрисы Кэтрин О'Хара, сыгравшей роль его мамы в фильме "Один дома".

Люблю тебя, до свидания: Маколей Калкин отреагировал на смерть актрисы Кэтрин О'Хара

Актер Маколей Калкин отреагировал на смерть актрисы Кэтрин О’Хары, сыгравшей роль его мамы в фильмах "Один дома", опубликовав эмоциональное обращение, передает УНН со ссылкой на Instagram Калкина.

Мама. Я думал, у нас есть время. Я хотел больше. Я хотел сидеть в кресле рядом с тобой. Я слышал тебя. Но мне было так много что сказать. Я люблю тебя. До свидания

- написал Калкин.

Отметим, что Калкин заявлял, что когда каждый раз видел Кэтрин О'Хара, то называл ее мамой.

Она раскрывает объятия - и говорит: "Сынок"

- заявлял ранее Калкин.

Напомним

Кэтрин О'Хара, актриса, лауреатка премии "Эмми", известная своими комедийными ролями на протяжении десятилетий — от матери Кевина в фильме "Один дома" до культовой Мойры Роуз в фильме "Шиттс-Крик" — умерла в пятницу в возрасте 71 года.

Павел Башинский

КультураНовости Мира
Фильм
Сериал