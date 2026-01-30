Люблю тебя, до свидания: Маколей Калкин отреагировал на смерть актрисы Кэтрин О'Хара
Киев • УНН
Актер Маколей Калкин опубликовал эмоциональный пост после известия о смерти актрисы Кэтрин О'Хара, сыгравшей роль его мамы в фильме "Один дома".
Мама. Я думал, у нас есть время. Я хотел больше. Я хотел сидеть в кресле рядом с тобой. Я слышал тебя. Но мне было так много что сказать. Я люблю тебя. До свидания
Отметим, что Калкин заявлял, что когда каждый раз видел Кэтрин О'Хара, то называл ее мамой.
Она раскрывает объятия - и говорит: "Сынок"
Напомним
Кэтрин О'Хара, актриса, лауреатка премии "Эмми", известная своими комедийными ролями на протяжении десятилетий — от матери Кевина в фильме "Один дома" до культовой Мойры Роуз в фильме "Шиттс-Крик" — умерла в пятницу в возрасте 71 года.