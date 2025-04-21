Розкрито головні правила перебування у лікарні: що мають знати пацієнти
Київ • УНН
Центр громадського здоров’я оприлюднив розроблені медиками правила для пацієнтів у лікарнях. Вони включають виконання призначень лікаря, дотримання режиму, гігієни та уникнення інфекцій для ефективного лікування.
Медики склали перелік основних принципів, яких варто дотримуватися кожному пацієнту під час перебування в лікарні. Вони мають практичну цінність і спрямовані на забезпечення ефективного лікування. Правила перебування пацієнтів в лікарні оприлюднив Центр громадського здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
Ключовим під час лікування є виконання медичних призначень, наголосили у ЦГЗ.
Кожен пацієнт отримує індивідуальний план лікування. Він може включати прийом ліків, ін'єкції, фізіотерапевтичні процедури та дієтичні обмеження.
Тож пацієнту важливо:
- приймати ліки чітко за графіком, який встановив лікар;
- не змінювати дозування та не відмовлятися від ліків без погодження з лікарем;
- повідомляти лікаря про будь-які побічні ефекти або дискомфорт;
- виконувати рекомендації щодо режиму дня.
Дотримуйтеся правил внутрішнього розпорядку, щоб зберегти комфортні умови перебування у стаціонарі для всіх пацієнтів і забезпечити ефективну роботу медичних працівників. Вони можуть стосуватися часу для відвідування і телефонних розмов, порядку здачі аналізів і проходження процедур, заборони вживання алкоголю, куріння та порушення спокою вночі. Пацієнти мають дотримуватися цих правил.
Україна у разі ядерного інциденту застосує ізраїльську екстрену терапію на основі плаценти21.04.25, 15:44 • 1956 переглядiв
Оскільки перебування в лікарні – це час для відновлення організму, варто врахувати і наступні поради:
- вчасно повідомляйте медиків про погіршення самопочуття;
- дотримуйтеся спеціальної дієти, якщо вона рекомендована;
- не займайтеся самолікуванням;
- уникайте контактів із пацієнтами, які мають інфекційні захворювання;
- мийте руки й дотримуйтеся інших гігієни;
- залишайтеся в палаті під час відпочинку між процедурами.
Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень15.04.25, 06:29 • 58051 перегляд
Самовільне пересування приміщеннями відділення та лікувального закладу підвищує ймовірність зараження інфекціями, особливо якщо в лікарні є пацієнти з інфекційними хворобами.
Уникайте місця скупчення людей. Пацієнтам рекомендовано харчуватися в палатах, щоб уникнути поширення інфекцій та забезпечити спокійний режим лікування.
Нагадаємо
Раніше Міністерство охорони здоров’я оприлюднило основні рекомендації при відвідуванні хворих у лікарні.