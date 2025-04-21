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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 13716 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

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Розкрито головні правила перебування у лікарні: що мають знати пацієнти

Київ • УНН

 • 4304 перегляди

Центр громадського здоров’я оприлюднив розроблені медиками правила для пацієнтів у лікарнях. Вони включають виконання призначень лікаря, дотримання режиму, гігієни та уникнення інфекцій для ефективного лікування.

Розкрито головні правила перебування у лікарні: що мають знати пацієнти

Медики склали перелік основних принципів, яких варто дотримуватися кожному пацієнту під час перебування в лікарні. Вони мають практичну цінність і спрямовані на забезпечення ефективного лікування. Правила перебування пацієнтів в лікарні оприлюднив Центр громадського здоров’я, повідомляє УНН.

Деталі

Ключовим під час лікування є виконання медичних призначень, наголосили у ЦГЗ.

Кожен пацієнт отримує індивідуальний план лікування. Він може включати прийом ліків, ін'єкції, фізіотерапевтичні процедури та дієтичні обмеження.

Тож пацієнту важливо:

  • приймати ліки чітко за графіком, який встановив лікар;
    • не змінювати дозування та не відмовлятися від ліків без погодження з лікарем;
      • повідомляти лікаря про будь-які побічні ефекти або дискомфорт;
        • виконувати рекомендації щодо режиму дня.

          Дотримуйтеся правил внутрішнього розпорядку, щоб зберегти комфортні умови перебування у стаціонарі для всіх пацієнтів і забезпечити ефективну роботу медичних працівників. Вони можуть стосуватися часу для відвідування і телефонних розмов, порядку здачі аналізів і проходження процедур, заборони вживання алкоголю, куріння та порушення спокою вночі. Пацієнти мають дотримуватися цих правил.

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          Оскільки перебування в лікарні – це час для відновлення організму, варто врахувати і наступні поради:

          • вчасно повідомляйте медиків про погіршення самопочуття;
            • дотримуйтеся спеціальної дієти, якщо вона рекомендована;
              • не займайтеся самолікуванням;
                • уникайте контактів із пацієнтами, які мають інфекційні захворювання;
                  • мийте руки й дотримуйтеся інших гігієни;
                    • залишайтеся в палаті під час відпочинку між процедурами.

                      Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень15.04.25, 06:29 • 58051 перегляд

                      Самовільне пересування приміщеннями відділення та лікувального закладу підвищує ймовірність зараження інфекціями, особливо якщо в лікарні є пацієнти з інфекційними хворобами.

                      Уникайте місця скупчення людей. Пацієнтам рекомендовано харчуватися в палатах, щоб уникнути поширення інфекцій та забезпечити спокійний режим лікування.

                      Нагадаємо

                      Раніше Міністерство охорони здоров’я оприлюднило основні рекомендації при відвідуванні хворих у лікарні.

                      Лілія Набока

                      Лілія Набока

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