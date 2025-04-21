Україна у разі ядерного інциденту застосує ізраїльську екстрену терапію на основі плаценти
Київ • УНН
Ізраїльська Pluri та український Гемафонд співпрацюють над екстреною терапією від радіаційної хвороби. Препарат на основі плаценти створить запас ліків в Україні для випадку ядерного інциденту.
Ізраїльська біотехнологічна фірма Pluri уклала угоду про допомогу Україні в розробці екстреного реагування на променеву хворобу у разі ядерного інциденту.
Про це повідомляє The times of Israel, пише УНН.
Деталі
Про ексклюзивну співпрацю з українським банком пуповинної крові Гемафонд ізраїльські біотехнологи домовилися майже через 2 тижні після того, як російський ударний безпілотник атакував укриття аварійного реактора на Чорнобильській АЕС.
Компанія Pluri є розробником клітинної технології на основі плаценти. Вона допоможе Україні створити запас ліків від смертельного радіаційного отруєння. Препарати створені на основі використання вирощених з плацентарних матеріалів клітин.
Трирічна повномасштабна агресія росії проти України актуалізувала постійно зростаючу загрозу радіації на тлі неодноразових обстрілів атомної електростанції на півдні України, атак на ЧАЕС та погроз путіна застосувати ядерну зброю.
Доповнення
Гемопоетичний гострий радіаційний синдром (H-ARS), виникає, коли людина піддається впливу високого рівня іонізуючого випромінювання. Наприклад внаслідок ядерної атаки чи аварії. Відбувається руйнування кісткового мозку та клітин крові, що призводить до тяжкої анемії, кровотеч, імунодефіциту.
Смерть може настати через 4-8 тижнів за відсутності ефективного лікування.
Нагадаємо
Китай успішно випробував неядерний водневий вибуховий пристрій. Він створив вогняну кулю з температурою понад 1000°C, спалах якої тривав у 15 разів довше за тротил.