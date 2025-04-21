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Украина в случае ядерного инцидента применит израильскую экстренную терапию на основе плаценты

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Израильская Pluri и украинский Гемафонд сотрудничают над экстренной терапией от лучевой болезни. Препарат на основе плаценты создаст запас лекарств в Украине для случая ядерного инцидента.

Украина в случае ядерного инцидента применит израильскую экстренную терапию на основе плаценты

Израильская биотехнологическая фирма Pluri заключила соглашение о помощи Украине в разработке экстренного реагирования на лучевую болезнь в случае ядерного инцидента.

Об этом сообщает The times of Israel, пишет УНН.

Подробности

Об эксклюзивном сотрудничестве с украинским банком пуповинной крови Гемафонд израильские биотехнологи договорились почти через 2 недели после того, как российский ударный беспилотник атаковал укрытие аварийного реактора на Чернобыльской АЭС.

Компания Pluri является разработчиком клеточной технологии на основе плаценты. Она поможет Украине создать запас лекарств от смертельного радиационного отравления. Препараты созданы на основе использования выращенных из плацентарных материалов клеток.

Трехлетняя полномасштабная агрессия россии против Украины актуализировала постоянно растущую угрозу радиации на фоне неоднократных обстрелов атомной электростанции на юге Украины, атак на ЧАЭС и угроз путина применить ядерное оружие.

Дополнение

Гемопоэтический острый радиационный синдром (H-ARS), возникает, когда человек подвергается воздействию высокого уровня ионизирующего излучения. Например, в результате ядерной атаки или аварии. Происходит разрушение костного мозга и клеток крови, что приводит к тяжелой анемии, кровотечениям, иммунодефициту.

Смерть может наступить через 4-8 недель при отсутствии эффективного лечения.

Напомним

Китай успешно испытал неядерное водородное взрывное устройство. Оно создало огненный шар с температурой более 1000°C, вспышка которого длилась в 15 раз дольше тротила.

Лилия Набока

Лилия Набока

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