МОЗ радить: основні рекомендації при відвідуванні хворих у лікарні

Візити до рідних та друзів у лікарняному стаціонарі відіграють важливу роль у їх емоційному стані та процесі одужання. Проте важливо пам’ятати про певні правила, які допоможуть мінімізувати ризики для здоров’я пацієнтів, відвідувачів і медичного персоналу. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає УНН.

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Перед тим як вирушити до лікарні, варто дізнатися про актуальні правила відвідувань у медичному закладі. Обмеження можуть змінюватися залежно від санітарно-епідеміологічної ситуації. Зокрема, необхідно з’ясувати, чи дозволено відвідування дітьми, які можуть бути особливо вразливими до інфекцій.

За наявності симптомів застуди або будь-якого іншого інфекційного захворювання краще утриматися від відвідування лікарні, щоб не наражати пацієнтів на небезпеку. Кашель, нежить, підвищена температура чи слабкість– серйозна причина перенести зустріч.

Перед входом у палату слід обробити руки антисептиком або ретельно вимити їх із милом. Це допоможе зменшити ризик передачі інфекцій. Після відвідування лікарні руки потрібно ще раз продезінфікувати, щоб уникнути розповсюдження хвороботворних мікроорганізмів.

Під час відвідування слід уникати фізичного контакту з медичним обладнанням, яким користується пацієнт, а також не торкатися рани, перев’язок чи катетерів. Не варто сідати на ліжко або класти на нього особисті речі – це допоможе запобігти поширенню мікробів.

Відвідувачам рекомендується використовувати загальні санітарні приміщення замість туалету в палаті пацієнта. Це зменшить ймовірність занесення або поширення лікарняних інфекцій.

Перед тим як передати пацієнту продукти або інші гостинці, варто проконсультуватися з лікарем. Деякі харчові продукти можуть бути протипоказані, а кімнатні рослини чи квіти – викликати алергічні реакції.

Медичні маски можуть бути необхідними при відвідуванні пацієнтів з ослабленим імунітетом або у період підвищеної епідемічної загрози. Щодо бахил – їх носіння залежить від вимог конкретного медичного закладу, оскільки вони більше сприяють загальній чистоті, ніж безпеці відвідувачів.

Дотримання цих простих, але важливих правил допоможе зробити відвідування пацієнтів у лікарні безпечним та комфортним як для самих хворих, так і для всіх, хто перебуває в медичному закладі.

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