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Минздрав советует: основные рекомендации при посещении больных в больнице

Киев • УНН

 • 10187 просмотра

Центр общественного здоровья Украины напоминает о правилах посещения пациентов в больнице. Важно узнать об ограничениях, дезинфицировать руки и избегать контакта с оборудованием.

Минздрав советует: основные рекомендации при посещении больных в больнице

Посещения родственников и друзей в больничном стационаре играют важную роль в их эмоциональном состоянии и процессе выздоровления. Однако важно помнить об определенных правилах, которые помогут минимизировать риски для здоровья пациентов, посетителей и медицинского персонала. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.

Детали

Перед тем как отправиться в больницу, стоит узнать об актуальных правилах посещений в медицинском учреждении. Ограничения могут меняться в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. В частности, необходимо выяснить, разрешено ли посещение детьми, которые могут быть особенно уязвимы к инфекциям.

При наличии симптомов простуды или любого другого инфекционного заболевания лучше воздержаться от посещения больницы, чтобы не подвергать пациентов опасности. Кашель, насморк, повышенная температура или слабость – серьезная причина перенести встречу.

Перед входом в палату следует обработать руки антисептиком или тщательно вымыть их с мылом. Это поможет уменьшить риск передачи инфекций. После посещения больницы руки нужно еще раз продезинфицировать, чтобы избежать распространения болезнетворных микроорганизмов.

Во время посещения следует избегать физического контакта с медицинским оборудованием, которым пользуется пациент, а также не прикасаться к ранам, перевязкам или катетерам. Не стоит садиться на кровать или класть на нее личные вещи – это поможет предотвратить распространение микробов.

Посетителям рекомендуется использовать общие санитарные помещения вместо туалета в палате пациента. Это уменьшит вероятность занесения или распространения больничных инфекций.

Перед тем как передать пациенту продукты или другие гостинцы, стоит проконсультироваться с врачом. Некоторые продукты питания могут быть противопоказаны, а комнатные растения или цветы – вызывать аллергические реакции.

Медицинские маски могут быть необходимы при посещении пациентов с ослабленным иммунитетом или в период повышенной эпидемической угрозы. Что касается бахил – их ношение зависит от требований конкретного медицинского учреждения, поскольку они больше способствуют общей чистоте, чем безопасности посетителей.

Соблюдение этих простых, но важных правил поможет сделать посещение пациентов в больнице безопасным и комфортным как для самих больных, так и для всех, кто находится в медицинском учреждении.

В Минздраве забыли, какие лекарства внесли в ТОП-100 и не смогли объяснить, почему в перечень вошел клофелин.31.03.25, 10:03 • 198993 просмотра

Юлия Котвицкая

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