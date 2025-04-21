Раскрыты главные правила пребывания в больнице: что должны знать пациенты

Медики составили перечень основных принципов, которых стоит придерживаться каждому пациенту во время пребывания в больнице. Они имеют практическую ценность и направлены на обеспечение эффективного лечения. Правила пребывания пациентов в больнице обнародовал Центр общественного здоровья, сообщает УНН.

Детали

Ключевым во время лечения является выполнение медицинских назначений, отметили в ЦОЗ.

Каждый пациент получает индивидуальный план лечения. Он может включать прием лекарств, инъекции, физиотерапевтические процедуры и диетические ограничения.

Поэтому пациенту важно:

принимать лекарства строго по графику, установленному врачом;

не менять дозировку и не отказываться от лекарств без согласования с врачом;

сообщать врачу о любых побочных эффектах или дискомфорте;

выполнять рекомендации по режиму дня.

Соблюдайте правила внутреннего распорядка, чтобы сохранить комфортные условия пребывания в стационаре для всех пациентов и обеспечить эффективную работу медицинских работников. Они могут касаться времени для посещения и телефонных разговоров, порядка сдачи анализов и прохождения процедур, запрета употребления алкоголя, курения и нарушения покоя ночью. Пациенты должны придерживаться этих правил.

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Поскольку пребывание в больнице – это время для восстановления организма, стоит учесть и следующие советы:

вовремя сообщайте медикам об ухудшении самочувствия;

соблюдайте специальную диету, если она рекомендована;

не занимайтесь самолечением;

избегайте контактов с пациентами, имеющими инфекционные заболевания;

мойте руки и соблюдайте другие правила гигиены;

оставайтесь в палате во время отдыха между процедурами.

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Самовольное передвижение по помещениям отделения и лечебного учреждения повышает вероятность заражения инфекциями, особенно если в больнице есть пациенты с инфекционными заболеваниями.

Избегайте мест скопления людей. Пациентам рекомендовано питаться в палатах, чтобы избежать распространения инфекций и обеспечить спокойный режим лечения.

Напомним

Ранее Министерство здравоохранения опубликовало основные рекомендации при посещении больных в больнице.