Раскрыты главные правила пребывания в больнице: что должны знать пациенты

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
16:24 • 11440 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
14:32 • 33792 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

13:43 • 26405 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
13:37 • 24961 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
13:18 • 28192 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
13:11 • 24315 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
12:22 • 20866 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

21 апреля, 10:05 • 58485 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
21 апреля, 09:18 • 37797 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

21 апреля, 08:55 • 52626 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+21°
1.7м/с
35%
748 мм
Популярные новости

Умер Папа Франциск

21 апреля, 07:57 • 44604 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

21 апреля, 08:54 • 45309 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 40272 просмотра

Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

21 апреля, 10:09 • 49468 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

12:52 • 21923 просмотра
публикации

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

15:15 • 19182 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

14:32 • 33768 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

14:13 • 18330 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

12:52 • 22124 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

21 апреля, 10:05 • 58473 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Дональд Трамп

Виктор Орбан

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Ватикан

Реклама
УНН Lite

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

13:36 • 11606 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

12:58 • 13360 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

12:03 • 12583 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 40520 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

21 апреля, 08:54 • 45564 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Таймс

ТикТок

Financial Times

Раскрыты главные правила пребывания в больнице: что должны знать пациенты

Киев • УНН

 • 3182 просмотра

Центр общественного здоровья обнародовал разработанные медиками правила для пациентов в больницах. Они включают выполнение назначений врача, соблюдение режима, гигиены и избегание инфекций для эффективного лечения.

Раскрыты главные правила пребывания в больнице: что должны знать пациенты

Медики составили перечень основных принципов, которых стоит придерживаться каждому пациенту во время пребывания в больнице. Они имеют практическую ценность и направлены на обеспечение эффективного лечения. Правила пребывания пациентов в больнице обнародовал Центр общественного здоровья, сообщает УНН.

Детали

Ключевым во время лечения является выполнение медицинских назначений, отметили в ЦОЗ.

Каждый пациент получает индивидуальный план лечения. Он может включать прием лекарств, инъекции, физиотерапевтические процедуры и диетические ограничения.

Поэтому пациенту важно:

  • принимать лекарства строго по графику, установленному врачом;
    • не менять дозировку и не отказываться от лекарств без согласования с врачом;
      • сообщать врачу о любых побочных эффектах или дискомфорте;
        • выполнять рекомендации по режиму дня.

          Соблюдайте правила внутреннего распорядка, чтобы сохранить комфортные условия пребывания в стационаре для всех пациентов и обеспечить эффективную работу медицинских работников. Они могут касаться времени для посещения и телефонных разговоров, порядка сдачи анализов и прохождения процедур, запрета употребления алкоголя, курения и нарушения покоя ночью. Пациенты должны придерживаться этих правил.

          Украина в случае ядерного инцидента применит израильскую экстренную терапию на основе плаценты21.04.25, 15:44 • 1836 просмотров

          Поскольку пребывание в больнице – это время для восстановления организма, стоит учесть и следующие советы:

          • вовремя сообщайте медикам об ухудшении самочувствия;
            • соблюдайте специальную диету, если она рекомендована;
              • не занимайтесь самолечением;
                • избегайте контактов с пациентами, имеющими инфекционные заболевания;
                  • мойте руки и соблюдайте другие правила гигиены;
                    • оставайтесь в палате во время отдыха между процедурами.

                      Ученые обнаружили новую группу крови после 50 лет исследований15.04.25, 06:29 • 58048 просмотров

                      Самовольное передвижение по помещениям отделения и лечебного учреждения повышает вероятность заражения инфекциями, особенно если в больнице есть пациенты с инфекционными заболеваниями.

                      Избегайте мест скопления людей. Пациентам рекомендовано питаться в палатах, чтобы избежать распространения инфекций и обеспечить спокойный режим лечения.

                      Напомним

                      Ранее Министерство здравоохранения опубликовало основные рекомендации при посещении больных в больнице.

                      Лилия Набока

                      Лилия Набока

                      ОбществоЗдоровьеЛайфхак
                      Украина
                      Brent
                      $65.95
                      Bitcoin
                      $87,145.30
                      S&P 500
                      $5,128.52
                      Tesla
                      $224.60
                      Газ TTF
                      $35.66
                      Золото
                      $3,426.05
                      Ethereum
                      $1,582.33