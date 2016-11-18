Роздрібний акциз на нафтопродукти породжує тінізацію ринку - Д.Кулик
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Позиція Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України очевидна і полягає вона в тому, що від роздрібного акцизу на пальне треба відмовлятися, оскільки він породжує тінізацію ринку. Про це новообраний голова Асоціації “Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України” Дмитро Кулик зазначив у коментарі УНН.
“Позиція асоціації та членів асоціації однозначна: треба йти від роздрібного акцизу, тому що це породжує тінізацію ринку нафтопродуктів.
А яким чином йти: є компромісна домовленість між практично всіма учасниками бюджетного процесу: це і ДФС, і деякі департаменти Мінфіну, і асоціації нафтотрейдерів, і асоціації зрідженого газу і навіть Асоціація міст України.
Бачення яке — об’єднати це (роздрібний акциз, — ред..) з базовим акцизом, який виплачується при виробництві або при імпорті, і розподіляти ту частину, яка призначена для міст — через відповідні платежі за допомогою ДФС”, — пояснив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через Мінфін місцеві бюджети недоотримують 2 млрд грн з паливного акцизу.
Також нагадаємо, у КМДА підтримують ініціативу об’єднання роздрібного та базового акцизу із нафтопродуктів.
За словами заступника голови КМДА Г.Пліса, об’єднання роздрібного та базового акцизу із нафтопродуктів допоможе у боротьбі із сірим ринком пального у місті.
При цьому, на переконання генерального директора мережі АЗК WOG Сергія Корецького, такої безпрецедентної і викривленої конкуренції на ринку пального, як є зараз, не було за всю історію незалежності країни.
Одна з причин такого явище — несплата роздрібного податку з літру пального сірими дилерами.