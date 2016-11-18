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Роздрібний акциз на нафтопродукти породжує тінізацію ринку - Д.Кулик

Роздрібний акциз на нафтопродукти породжує тінізацію ринку - Д.Кулик

Київ • УНН

 • 10099 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Позиція Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України очевидна і полягає вона в тому, що від роздрібного акцизу на пальне треба відмовлятися, оскільки він породжує тінізацію ринку. Про це новообраний голова Асоціації “Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України” Дмитро Кулик зазначив у коментарі УНН.

“Позиція асоціації та членів асоціації однозначна: треба йти від роздрібного акцизу, тому що це породжує тінізацію ринку нафтопродуктів.

А яким чином йти: є компромісна домовленість між практично всіма учасниками бюджетного процесу: це і ДФС, і деякі департаменти Мінфіну, і асоціації нафтотрейдерів, і асоціації зрідженого газу і навіть Асоціація міст України.

Бачення яке — об’єднати це (роздрібний акциз, — ред..) з базовим акцизом, який виплачується при виробництві або при імпорті, і розподіляти ту частину, яка призначена для міст — через відповідні платежі за допомогою ДФС”, — пояснив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, через Мінфін місцеві бюджети недоотримують 2 млрд грн з паливного акцизу.

Також нагадаємо, у КМДА підтримують ініціативу об’єднання роздрібного та базового акцизу із нафтопродуктів.

За словами заступника голови КМДА Г.Пліса, об’єднання роздрібного та базового акцизу із нафтопродуктів допоможе у боротьбі із сірим ринком пального у місті.

При цьому, на переконання генерального директора мережі АЗК WOG Сергія Корецького, такої безпрецедентної і викривленої конкуренції на ринку пального, як є зараз, не було за всю історію незалежності країни.

Одна з причин такого явище — несплата роздрібного податку з літру пального сірими дилерами.

Українські Національні Новини

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