Розничный акциз на нефтепродукты порождает тенизацию рынка - Д.Кулик
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Позиция Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины очевидна и заключается она в том, что от розничного акциза на топливо надо отказываться, поскольку он порождает тенизацию рынка. Об этом новоизбранный председатель Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Дмитрий Кулик отметил в комментарии УНН.
"Позиция ассоциации и членов ассоциации однозначна: нужно уходить от розничного акциза, потому что это порождает тенизацию рынка.
А каким образом идти: есть компромиссная договоренность между практически всеми участниками бюджетного процесса: это и ГФС, и некоторые департаменты Минфина и ассоциации нефтетрейдеров, и ассоциации сжиженного газа и даже Ассоциация городов Украины.
Видение какое - объединить это (розничный акциз - ред ..) с базовым акцизом, который выплачивается при производстве или при импорте, и распределять ту часть, которая предназначена для городов - через соответствующие платежи с помощью ГФС ", - пояснил он.
Напомним, как сообщал УНН, через Минфин местные бюджеты недополучают 2 млрд грн из топливного акциза .
Также напомним, в КГГА поддерживают инициативу объединения розничного и базового акциза с нефтепродуктов .
По словам заместителя председателя КГГА Г.Плиса, объединения розничного и базового акциза с нефтепродуктов поможет в борьбе с серым рынком горючего в городе.
При этом, по мнению генерального директора сети АЗС WOG Сергея Корецкого, такой беспрецедентной и искаженной конкуренции на рынке топлива, как сейчас, не было за всю историю независимости страны.
Одна из причин такого явление - неуплата розничного налога с литра топлива серыми дилерами.