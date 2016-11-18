Розничный акциз на нефтепродукты порождает тенизацию рынка - Д.Кулик

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Позиция Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины очевидна и заключается она в том, что от розничного акциза на топливо надо отказываться, поскольку он порождает тенизацию рынка. Об этом новоизбранный председатель Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Дмитрий Кулик отметил в комментарии УНН.