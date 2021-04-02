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Роялті від книг, зарплата і готівка в євро: декларація Дмитра Кулеби

Роялті від книг, зарплата і готівка в євро: декларація Дмитра Кулеби

Київ • УНН

 • 16440 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба задекларував за минулий рік 893 391 грн, роялті від книг, а також дві квартири. Про це повідомляє УНН з посиланням на декларацію на сайті НАЗК.

Деталі

Так, згідно з документом, за місцем роботи в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Кулеба отримав 184 570 грн, а на посаді міністра — 708 821 грн. Роялті від книг в двох видавництвах склало 6211 грн і 12 432 грн. Також Кулеба задекларував гонорар на суму 1680 грн.

Готівкою міністр зберігає 32 тисячі євро, на банківських рахунках — 113 519 грн і 8359.

Також в декларації вказано, що глава МЗС володіє двома квартирами площею 52,9 кв.м та 125,7 кв.м. У власності Кулеби немає автомобілів.

Дружина Кулеби, Євгенія, за минулий рік отримала 313 тисяч від підприємницької діяльності, страхові виплати — 3251 грн, зарплату за основним місцем роботи — 12544 грн, а також неустойку від “Нової пошти” — 5183 грн. Також на неї зареєстрована громадська організація “Місто-Сад”.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік. У документі — державна дача, брендові годинники і внесок на пам’ятник Каденюку.

Також свою декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік. оприлюднив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Глава ОП за рік заробив менше півмільйона гривень.

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