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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39819 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57757 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194377 просмотра

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Роялти от книг, зарплата и наличные в евро: декларация Дмитрия Кулебы

Роялти от книг, зарплата и наличные в евро: декларация Дмитрия Кулебы

Киев  •  УНН

 • 16430 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба задекларировал за прошлый год 893 391 грн, роялти от книг, а также две квартиры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на декларацию на сайте НАПК.

Детали

Так, согласно документу, по месту работы в Секретариате Кабинета Министров Украины, Кулеба получил 184 570 грн, а на должности министра — 708 821 грн. Роялти от книг в двух издательствах составило 6211 грн и 12 432 грн. Также Кулеба задекларировал гонорар в размере 1680 грн.

Наличными министр сохраняет 32 тысячи евро, на банковских счетах — 113 519 грн и 8359.

Также в декларации указано, что глава МИД владеет двумя квартирами площадью 52,9 кв.м и 125,7 кв.м. В собственности Кулебы нет автомобилей.

Жена Кулебы, Евгения, за прошлый год получила 313 тысяч от предпринимательской деятельности, страховые выплаты — 3251 грн, зарплату по основному месту работы — 12 544 грн, а также неустойку от “Новой почты” — 5183 грн. Также на нее зарегистрирована общественная организация “Город-Сад”.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 2020 года. В документе — государственная дача, брендовые часы и взнос на памятник Каденюку.

Также свою декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 2020 года. обнародовал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак . Глава ОП за год заработал меньше полумиллиона гривен.

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Украинские Национальные Новости

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