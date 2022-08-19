Роскомнагляд вводить каральні заходи проти TikTok, Telegram, Zoom, Discord і Pinterest
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російський державний орган з нагляду за комунікаціями Роскомнагляд заявив у п'ятницю, що вживає каральних заходів щодо низки іноземних ІТ-компаній, включаючи TikTok, Telegram, Zoom, Discord і Pinterest, передає УНН.
Деталі
У заяві Роскомнагляду йдеться, що ці заходи були вжиті у відповідь на те, що компанії не видалили контент, який був позначений як незаконний, і діятимуть доти, доки вони не виконають їхні вимоги.
Яких заходів буде вжито, не уточнюється.
Додамо
росія неодноразово погрожувала оштрафувати сайти, у тому числі Google, які порушують нові суворі закони, що передбачають кримінальну відповідальність за поширення «неправдивої інформації» про російську армію.
У вівторок російські суди оштрафували американський сервіс прямих трансляцій Twitch на 2 мільйони рублів (33 000 доларів США) та месенджер Telegram на 11 мільйонів рублів (179 000 доларів США) за порушення законів про військову цензуру.