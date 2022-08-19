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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Роскомнадзор вводит карательные меры против TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest

Киев • УНН

 • 285801 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Российский государственный орган по надзору за коммуникациями Роскомнадзор заявил в пятницу, что принимает карательные меры по ряду иностранных ИТ-компаний, включая TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest, передает УНН.

Роскомнадзор вводит карательные меры против TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest

Детали

В заявлении Роскомнадзора говорится, что эти меры были приняты в ответ на то, что компании не удалили контент, который был обозначен как незаконный, и будут действовать до тех пор, пока они не выполнят их требования.

Какие меры будут приняты, не уточняется.

Добавим

россия неоднократно угрожала оштрафовать сайты, в том числе Google, которые нарушают новые строгие законы, предусматривающие уголовную ответственность за распространение «ложной информации» о российской армии.

Во вторник российские суды оштрафовали американский сервис прямых трансляций Twitch на 2 миллиона рублей (33 000 долларов США) и мессенджер Telegram на 11 миллионов рублей (179 000 долларов США) за нарушение законов о военной цензуре.

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