Роскомнадзор вводит карательные меры против TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest

Детали

В заявлении Роскомнадзора говорится, что эти меры были приняты в ответ на то, что компании не удалили контент, который был обозначен как незаконный, и будут действовать до тех пор, пока они не выполнят их требования.

Какие меры будут приняты, не уточняется.

Добавим

россия неоднократно угрожала оштрафовать сайты, в том числе Google, которые нарушают новые строгие законы, предусматривающие уголовную ответственность за распространение «ложной информации» о российской армии.

Во вторник российские суды оштрафовали американский сервис прямых трансляций Twitch на 2 миллиона рублей (33 000 долларов США) и мессенджер Telegram на 11 миллионов рублей (179 000 долларов США) за нарушение законов о военной цензуре.