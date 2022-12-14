Роскомнагляд наказав казахському виданню видалити новини про війну в Україні: редакція відмовилася
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російська служба з нагляду у сфері зв'язку та масових комунікацій (роскомнагляд) вимагає від казахського видання "Власть" видалити новини про вторгнення росії в Україну. Редакція відмовилася це робити, передає УНН.
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Зокрема, роскомнагляд вимагав видалити новини про обстріл російськими ракетами Вінниці та кількість загиблих мирних жителів Маріуполя.
Відомство повідомило, що у разі відмови сайт внесуть до єдиного реєстру ресурсів, які поширюють "заборонену інформацію".
Цитата
"Власть" – казахське видання, його діяльність не регулюється російськими законами та наглядовими відомствами. Редакція не має наміру видаляти зазначені чи будь-які інші новини про війну в Україні і продовжить її висвітлення незалежно від того, якої думки щодо цього дотримуються у російському відомстві, відповідальному за військову цензуру", – повідомило видання.
Нагадаємо
У серпні роскомнагляд заявив, що вживає каральних заходів щодо низки іноземних ІТ-компаній, зокрема TikTok, Telegram, Zoom, Discord і Pinterest.