Роскомнадзор приказал казахстанскому изданию удалить новости о войне в Украине: редакция отказалась
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российская служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (роскомнадзор) требует от казахстанского издания "Власть" удалить новости о вторжении россии в Украину. Редакция отказалась это делать, передает УНН.
Детали
В частности, роскомнадзор потребовал удалить новости об обстреле российскими ракетами Винницы и количестве погибших мирных жителей Мариуполя.
Ведомство сообщило, что в случае отказа сайт внесут в единый реестр ресурсов, который распространяет "запретную информацию".
Цитата
"Власть" – казахстанское издание, его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами. Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру", – сообщило издание.
Напомним
В августе роскомнадзор заявил, что принимает карательные меры по ряду иностранных ИТ-компаний, в частности TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest.