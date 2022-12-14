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Роскомнадзор приказал казахстанскому изданию удалить новости о войне в Украине: редакция отказалась

Роскомнадзор приказал казахстанскому изданию удалить новости о войне в Украине: редакция отказалась

Киев • УНН

 • 616871 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российская служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (роскомнадзор) требует от казахстанского издания "Власть" удалить новости о вторжении россии в Украину. Редакция отказалась это делать, передает УНН.

Детали

В частности, роскомнадзор потребовал удалить новости об обстреле российскими ракетами Винницы и количестве погибших мирных жителей Мариуполя.

Ведомство сообщило, что в случае отказа сайт внесут в единый реестр ресурсов, который распространяет "запретную информацию".

Цитата

"Власть" – казахстанское издание, его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами. Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру", – сообщило издание.

Напомним

В августе роскомнадзор заявил, что принимает карательные меры по ряду иностранных ИТ-компаний, в частности TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest.

Украинские Национальные Новости

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